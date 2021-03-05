Модели дефилировали по мостовой Сен-Жермен и демонстрировали трикотажные вещи, наряды с узорчатыми краями, романтическую волнистую оборку, пончо ручной пряжи со стегаными дутыми воротниками, элегантную плиссировку, английскую вышивку и архивные сумки модного Дома.

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Экологичность для Габриэлы Херст занимает едва ли не главное место. Дизайнер отдала часть тканей из предыдущих коллекций марки в общественную организацию Sheltersuit Foundation, которая занимается бездомными.

В основном коллекция изготовлена ​​из переработанных материалов и остатков тканей из предыдущих коллекций. Длинные полосатые платья и вязаные сумки через плечо были сшиты с 80% кашемира, полученного в процессе переработки, а на больших куртках в стиле пэчворк виднелся принт с лошадками, который использовала ранее дизайнер Наташа Рамсей-Леви.

В новой коллекции дизайнер обновила архивную коллекцию сумок. Габриэла Херст собрала 50 винтажных сумок, которые выпустила предыдущий креативный директор Chloé Фиби Файло. Культовую сумку Edith перевыпустили с первичным дизайном.

Моей первой сумкой Chloé была Edith, я до сих пор люблю ее и хочу отдать дань уважения,

– рассказала Херст.

Сотрудничая с художником Питером Майлсом дизайнер создала мраморные принты на блузках и платьях, состоящие из морских водорослей и яиц. На подиуме также появились органические дубленки и верхняя одежда из экокожи.

Херст использовала архивный мотив бабочки как аппликацию на задней части юбок, а также на свитерах из переработанного кашемира.

Издания Vogue пишет, что при поддержке Риккардо Беллини, Херст удалось с этой коллекцией Chloé уже уменьшить влияние на окружающую среду на 400%, по сравнению с линией прошлой зимы.