Канадская супермодель Коко Роша – мама двух девочек и мальчика. 32-летняя модель, которая 2 месяца назад родила девочку Айли, снялась в невероятной фотосессии со своими детьми. На кадрах для испанского глянца Elle Коко Роша позировала со своей 5-летней дочкой Ионе и 2-летним сыном Ивером.

Источник: Elle

Звездная мама часто публикует фотографии со своей семьей, а недавно в своем инстаграме опубликовала нежную обложку для испанского Elle, на которой она позировала со своей дочкой Ионе.

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Коко Роша не принадлежит к когорте суеверных мамочек, поэтому с первых дней рождения показала своей 1,5 миллионной аудитории кроху Айли.

По словам супермодели, материнство – это самая глубокая форма любви, которую только можно себе представить, где нет места эгоизму или гордости. Коко Роша сказала, что когда у нее родился первый ребенок, то ей было немного страшно, а сейчас они со своим третьим ребенком справляются с мужем, как настоящие профессионалы.

Говорите своим детям, что они могут иметь все: и полноценную карьеру, и прекрасную семейную жизнь. Не нужно отказываться от одного, чтобы преуспеть в другом. Недостаточно просто любить детей, надо верить в них,

– заявила модель.

Коко призналась, что ее воспитывала одинокая и трудолюбивая мама. Роша всегда восхищалась, какой неутомимой, послушной и старательной она была.

"Мама любила показывать мне мир, разные культуры, рассказывать о разных кухнях и языках. И это открыло двери для многих страстей и знаний, которые впоследствии помогли мне понять красоту и величие того, что нас окружает", – вспомнила певица.

Для фотосессии для обложки глянца стилисты выбрали для Коко Роши длинное льняное платье в цветы, украшенное вручную накладными бежевыми цветами. Ее дочь Ионе позировала в платье бренда H & M.



Коко Роша снялась в фотосессии с детьми / Elle España

На других кадрах Коко позировала в коричневом платье Dior с разрисованным черно-красным цветочным орнаментом. Дети супермодели примеряли наряды Baby Dior. Коко позировала перед камерой с распущенными волосами и насыщенным макияжем. Визажисты нанесли жидкие тени для век серого цвета и накрасили губы красно-коричневой помадой от Giorgio Armani Beauty.



Коко Роша снялась в фотосессии с детьми / Elle España

На черно-белом кадре канадская супермодель также появилась со своими детьми. Коко надела шифоновую блузку и брюки от Emporio Armani и босоножки Gianvito Rossi.



Коко Роша снялась в фотосессии с детьми / Elle España

Особой нежностью пропитана фотография с маленькой дочерью Айли. Стилисты одели мамочку в цветочное платье Dolce & Gabbana, а 2-месячную кроху в боди от H&M.



Коко Роша снялась в фотосессии с детьми / Elle España