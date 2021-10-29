Коко Роша пришла на благотворительный вечер в неотразимом платье: фото

28 октября в Нью-Йорке состоялся благотворительный гала-вечер DKMS, на котором собираются голливудские звезды, модели и другие знаменитости. В Cipriani Wall Street собрались Кайя Гербер, Вера Вонг, Джейми Кинг и звезда вечера – Коко Роша, избравшая для светского события фантастическое платье.

Благотворительный фонд DKMS каждый год приглашает звезд первой величины, чтобы собрать деньги больным людям лейкемией.

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Канадская супермодель выбрала для важного события длинное черное платье со шлейфом, верх которого состоял из кружевных рукавов и многоярусного тюлевого жабо, а также небольшого стоячего воротника. Такое роскошное изделие Коко Роша примерило от бренда Christian Siriano.

32-летняя знаменитость зачесала волосы в пучок и сделала на лице насыщенный макияж. Визажисты подчеркнули взгляд серыми тенями, большими накладными ресницами, а губы нарисовали коричневой помадой. Свой безупречный образ модель довершила бриллиантовым колье и серьгами от Luminous Diamonds.

Реакция сети на образ Коко Роши

"Вау, твой образ безупречен";

"Потрясающе выглядишь";

"Прекрасная Коко";

"Я просто поражен твоей красотой";

"Великолепное платье, в котором ты выглядишь просто фантастически".



Роскошный образ Коко Роши / Фото Getty Images



Роскошный образ Коко Роши / Фото з Getty Images