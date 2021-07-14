Коко Роша появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в экстравагантном аутфите

Канадская супермодель Коко Роша появилась на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля. Светские модницы имеют не только возможность первыми увидеть фильм, но и покрасоваться перед гостями своими роскошными образами.

32-летняя знаменитость посетила премьеру фильма "Голос любви" француженки Валери Лемерсье. Для выхода в свет Коко выбрала бордовое градиентное платье Dior сжатой фактуры. Под низ модель надела прозрачную сетку-водолазку, спустив бретельку от платья на одно плечо.

Смотрите также Эльза Хоск выбирает купальник и панаму одного цвета: стильный урок от шведской модницы

Образ знаменитость довершила бриллиантовым колье от французского ювелирного дома Chaumet.

Особой экстравагантности аутфиту добавила прическа. Стилисты сделали модели много закрученных косичек, а визажисты довершили эффектный выход насыщенным макияжем.

Глаза Коко Роши были нарисованы черными и бордовыми тенями с огромной стрелкой, а губы накрашены коричневой помадой.

Чтобы увидеть серию фото, листайте вправо:

Стоит отметить, что светский выход Коко Роши довольно эксклюзивный. После рождения третьего ребенка знаменитость все свое время посвящает семье. Модель часто отправляется с родными на отдых устраивая интересные фотосессии.

Кроме этого, она создала собственный модельный лагерь, для моделей и фотографов которого проводит мастер-классы.



