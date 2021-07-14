32-летняя знаменитость посетила премьеру фильма "Голос любви" француженки Валери Лемерсье. Для выхода в свет Коко выбрала бордовое градиентное платье Dior сжатой фактуры. Под низ модель надела прозрачную сетку-водолазку, спустив бретельку от платья на одно плечо.
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Образ знаменитость довершила бриллиантовым колье от французского ювелирного дома Chaumet.
Особой экстравагантности аутфиту добавила прическа. Стилисты сделали модели много закрученных косичек, а визажисты довершили эффектный выход насыщенным макияжем.
Глаза Коко Роши были нарисованы черными и бордовыми тенями с огромной стрелкой, а губы накрашены коричневой помадой.
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Стоит отметить, что светский выход Коко Роши довольно эксклюзивный. После рождения третьего ребенка знаменитость все свое время посвящает семье. Модель часто отправляется с родными на отдых устраивая интересные фотосессии.
Кроме этого, она создала собственный модельный лагерь, для моделей и фотографов которого проводит мастер-классы.