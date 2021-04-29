25-летняя американская модель Кендалл Дженнер в очередной раз захватила сеть стильным образом. Знаменитость появилась перед камерами в базовом аутфите, который идеально подходит для весенних прогулок.

Супермодель Кендалл Дженнер настолько популярна, что ее инстаграм-страница каждый раз пополняется новыми поклонниками. За звездой стритстайла уже следят 160 миллионов пользователей, поэтому каждым своим выходом именитая модель задает тренды.

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В последнее время манекенщица отдает предпочтение простому и лаконичному наряду базовых цветов, так что и в этот раз выбрала для выхода в свет элегантный образ, который можно легко повторить.

Образ Кендалл Дженнер

В своем инстаграме знаменитость опубликовала роскошный образ. Она надела белую базовую футболку, накинув сверху рубашку оверсайз белого цвета. Аутфит довершили кофейные штаны палаццо с черным ремнем и бежевая сумка багет.

Для прогулки Кендалл выбрала минималистичные черные босоножки на небольших каблуках. Завершающим штрихом стала бежевая маска. Модель распустила волосы и надела черные солнцезащитные очки.

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Очаровательные образы Кендалл Дженнер