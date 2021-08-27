Монохромные образы всегда будут актуальными, впрочем принты делают аутфит интереснее и значительно разнообразят общий вид. Осенью модный Олимп покорят немало принтов, поэтому выбирайте, что именно пополнит ваш гардероб в новом сезоне.

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Клетка

С началом холодного периода в игру всегда вступают различные версии тартана. Клетка чаще всего украшает шерстяные вещи, которые у нас связаны с теплом и уютом. Один из самых популярных принтов представили в своих коллекциях бренды Celine, Saint Laurent и Max Mara.

Также в новом сезоне популярной будет гусиная лапка. Больше всего ее можно заметить на жакетах, костюмах и пальто.



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Фото з Vogue



Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Фото з Vogue



Гусиная лапка станет популярной осенью / Фото с инстаграму

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Горошек

Принт Polka Dots начал набирать популярность еще в 50-х годах. В 2019 и 2020-х годах он снова начал набирать популярность, а уже осенью этого года стилисты прогнозируют ему настоящий бум. В своих коллекциях этот принт представили Raf Simons и Carolina Herrera, используя большой и мелкий горошек.



Принять в горошек из коллекции Prada / Фото с инстаграма бренда

Животный принт

Анималистический принт не выходит из моды никогда. Может показаться, что он только для смелых девушек, впрочем его может носить каждая, если знать грамотное сочетание. Животный принт представили в своих коллекциях Etro, Dior, Roberto Cavalli.



Анималистический принт из коллекции Roberto Cavalli / Фото с инстаграма бренда

Цветы

Цветочный принт был особенно популярным в весенне-летний сезон. Им дизайнеры окрасили все платья – от мини до макси моделей самых разнообразных фасонов. Цветочный тренд перекочевал в осенний сезон, и теперь будет радовать нас на блузах и шифоновых платьях, которые дизайнеры советуют носить в начале осени.



Цветочный принт на показе Celine / Фото из Vogue

Полоска

Стилисты отмечают, что осенью полоска станет очень востребованной. Уже сейчас можно подыскать для своего гардероба полосатый свитер, пуловер или платье в полоску.



Свитера в полоску осенью будут особенно популярны / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Свитера в полоску осенью будут особенно популярны / Фото с инстаграма инфлюенсерки

Психоделика

Причудливые принты уже несколько лет путешествуют с одного сезона в другой. Осенне-зимний сезон не стал исключением, поэтому многие бренды представили на своих моделях принты, которые появились в моде еще в 60-х годах. В современной моде с необычными абстрактными формами и элементами психоделики экспериментируют дизайнеры Jil Sander, Prada и Loewe.



Принт психоделика в коллекции Prada / Фото Vogue

Ромбы

Дизайнеры брендов Valentino, Saint Laurent и Dior предложили модницам узоры с ромбами. В моде будет не только принт аргайл, популярный в трикотаже, но и двухцветные принты, которыми были украшены платья, юбки, и верхняя одежда.



Принт ромб в коллекции Dior / Фото Vogue

Tie-dye

Большая часть дизайнеров никак не может распрощаться с принтом tie-dye, поэтому активно использует его в новых коллекциях. Принт, который взлетел на вершину Олимпа в девяностых, вновь переживает виток популярности.



Принт tie-dye в коллекции​ Sportmax / Фото Vogue