Монохромные образы всегда будут актуальными, впрочем принты делают аутфит интереснее и значительно разнообразят общий вид. Осенью модный Олимп покорят немало принтов, поэтому выбирайте, что именно пополнит ваш гардероб в новом сезоне.
Партнерский материал Создаем уют: 5D электрокамины премиум-класса Opti-V с эффектом потрескивания поленьев
- Клетка
С началом холодного периода в игру всегда вступают различные версии тартана. Клетка чаще всего украшает шерстяные вещи, которые у нас связаны с теплом и уютом. Один из самых популярных принтов представили в своих коллекциях бренды Celine, Saint Laurent и Max Mara.
Также в новом сезоне популярной будет гусиная лапка. Больше всего ее можно заметить на жакетах, костюмах и пальто.
Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Фото з Vogue
Коллекция Celine осень – зима 2021/2022 / Фото з Vogue
Гусиная лапка станет популярной осенью / Фото с инстаграму
- Горошек
Принт Polka Dots начал набирать популярность еще в 50-х годах. В 2019 и 2020-х годах он снова начал набирать популярность, а уже осенью этого года стилисты прогнозируют ему настоящий бум. В своих коллекциях этот принт представили Raf Simons и Carolina Herrera, используя большой и мелкий горошек.
Принять в горошек из коллекции Prada / Фото с инстаграма бренда
- Животный принт
Анималистический принт не выходит из моды никогда. Может показаться, что он только для смелых девушек, впрочем его может носить каждая, если знать грамотное сочетание. Животный принт представили в своих коллекциях Etro, Dior, Roberto Cavalli.
Анималистический принт из коллекции Roberto Cavalli / Фото с инстаграма бренда
- Цветы
Цветочный принт был особенно популярным в весенне-летний сезон. Им дизайнеры окрасили все платья – от мини до макси моделей самых разнообразных фасонов. Цветочный тренд перекочевал в осенний сезон, и теперь будет радовать нас на блузах и шифоновых платьях, которые дизайнеры советуют носить в начале осени.
Цветочный принт на показе Celine / Фото из Vogue
- Полоска
Стилисты отмечают, что осенью полоска станет очень востребованной. Уже сейчас можно подыскать для своего гардероба полосатый свитер, пуловер или платье в полоску.
Свитера в полоску осенью будут особенно популярны / Фото с инстаграма инфлюенсерки
Свитера в полоску осенью будут особенно популярны / Фото с инстаграма инфлюенсерки
- Психоделика
Причудливые принты уже несколько лет путешествуют с одного сезона в другой. Осенне-зимний сезон не стал исключением, поэтому многие бренды представили на своих моделях принты, которые появились в моде еще в 60-х годах. В современной моде с необычными абстрактными формами и элементами психоделики экспериментируют дизайнеры Jil Sander, Prada и Loewe.
Принт психоделика в коллекции Prada / Фото Vogue
- Ромбы
Дизайнеры брендов Valentino, Saint Laurent и Dior предложили модницам узоры с ромбами. В моде будет не только принт аргайл, популярный в трикотаже, но и двухцветные принты, которыми были украшены платья, юбки, и верхняя одежда.
Принт ромб в коллекции Dior / Фото Vogue
- Tie-dye
Большая часть дизайнеров никак не может распрощаться с принтом tie-dye, поэтому активно использует его в новых коллекциях. Принт, который взлетел на вершину Олимпа в девяностых, вновь переживает виток популярности.
Принт tie-dye в коллекции Sportmax / Фото Vogue