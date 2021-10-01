Популярная американская певица потрясла поклонников фантастическим платьем сиреневого оттенка. Кэти Перри выбрала не просто платье из новой коллекции, а кутюрное изделие, поэтому от ее образа невозможно отвести взгляд. Роскошный образ певица подбирала не зря, поскольку стала одной из 5 почетных лауреаток вечера.

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По красной дорожке в Центре искусств Уоллиса Анненберга исполнительница прошлась в пышном платье из лавандовой тафты с открытыми плечами, огромными рукавами и длинным шлейфом.

Белокурые волосы Кэти Перри собрала в элегантную прическу сзади. На лице знаменитость сделала насыщенный макияж, подчеркнув взгляд черными стрелками, губы исполнительница нарисовала персиковой помадой. Ее аутфит подчеркивали длинные серьги, которые состояли из 5 различных массивных камней.

Рядом с любимой позировал Орландо Блум. Он надел черный смокинг и белую рубашку, которую расстегнул, сделав образ более расслабленным.



Кутюрное платье Кэти Перри / Фото из инстаграма



Кутюрное платье Кэти Перри / Фото из инстаграма



Кутюрное платье Кэти Перри / Фото из инстаграма