6 июля во Франции открылся 74-й кинофестиваль, который продлится до 17 июля. Событие, которое регулярно проводится с 1946 года посетило немало знаменитостей, среди которых модель Кэндис Свейнпол.

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Кэндис Свейнпол является одной из самых откровенных моделей современности. Молодая мама не стесняется обнажаться перед большой аудиторией, поэтому часто демонстрирует откровенные фото в своем инстаграме, за которым следит 15 миллионов пользователей.

На красную дорожку модель решила надеть роскошный комбинезон с глубоким вырезом в зоне декольте. 6 июля Каннский кинофестиваль открыл драматический фильм "Аннетт". На это событие Кэндис выбрала идеальный бежевый комбинезон с ручной вышивкой от итальянского бренда Etro.

Изделие буквально слилось с кожей манекенщицы. Таким образом Кэндис достигла эффекта обнаженного силуэта с рисунком прейсли на теле. Верх комбинезона украшен глубоким вырезом до живота, широкими рукавами с бахромой в стиле 1970-х, а низ состоял из штанов клеш.

Роскошный образ модель завершила драгоценным колье на шее и серьгами с бриллиантами. Волосы знаменитость выпрямила и оставила распущенными. На лицо визажисты нанесли Кэндис насыщенный макияж: глаза подчеркнули золотистыми тенями и черными стрелками, а губы нарисовали коричневой помадой.



Эффектный образ Кэндис Свейнпол / Фото из инстаграма



Эффектный образ Кэндис Свейнпол / Фото из инстаграма