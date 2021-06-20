Как эффектно одеться на вечеринку: божественный образ показывает Кэндис Свейнпол

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол продемонстрировала в Нью-Йорке безупречный образ. Все модницы мира могут взять на вооружение аутфит, который можно надеть этим летом на вечеринку.

32-летняя манекенщица, как и большинство знаменитостей, занимается дизайном собственной одежды. Модель имеет свой бренд купальников, поэтому не только понимает, что любят девушки, но и хорошо разбирается в моде. Во время своего последнего выхода длинноногая красавица показала образ, от которого невозможно отвести взгляд.

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Кэндис Свейнпол примерила очаровательный аутфит

Модель Кэндис Свейнпол наибольшую популярность получила, став "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret. В 2012 году она даже попала в список десяти самых высокооплачиваемых моделей журнала Forbs.

Сейчас за моделью, дизайнером и матерью двоих детей следят в инстаграме более 15 миллионов поклонников, которые уже успели оценить ее новый образ тысячами лайков и комментариев.

Кэндис надела на прогулку черный топ, который соединила с короткими кожаными шортами. Сверху она надела удлиненный черный жакет.

Образ она дополнила минималистичной велюровой сумкой и черными босоножками на каблуке с массивными золотистыми цепочками.

Волосы манекенщица завязала, сделав высокий пучок. Аутфит довершили золотые серьги-кольца и насыщенный макияж. Визажисты накрасили ей глаза техникой smokey eyes, а губы накрасили коричневой помадой.

Комментарии под фотографией пестрят множеством приятных комментариев.

"Самая красивая модель в истории";

"Королева";

"Идеальная картинка";

"Великолепная Кэндис";

"Ты просто безупречна";

"Не могу налюбоваться твоей красотой и твоим образом".

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