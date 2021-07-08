Кэндис Сванепул ошеломила элегантным образом на Каннском кинофестивале: фото

Привлекательная и очень красивая южноафриканская модель Кэндис Сванепул прибыла на красную дорожку Каннского кинофестиваля во второй день. Знаменитость позировала перед камерами в очаровательном белоснежном платье от бренда Etro.

Кэндис Снепул за время своей модельной карьеры стала лицом бесчисленного количества люксовых брендов, включая Tom Ford, Givenchy, Oscar de la Renta, Versace. Она украшает такие известные глянцы, как Vogue, Elle, QG и участвует в показах Tommy Hilfiger, Dolce and Gabbana, Oscar de la Renta, Fendi, Chanel, Givenchy, Christian Dior.

Смотрите также Меган Фокс снялась в роскошной фотосессии для июльского глянца In Style: эффектные кадры

Знаменитость манекенщицы принесло ее первое шоу Victoria's Secret, после которого с ней начали сотрудничество десятки брендов и глянцев. 32-летняя модель в последнее время сосредоточила свое внимание на воспитании двух детей и развитии собственного бизнеса. Звезда подиумов запустила собственную линию купальников Tropic of C.

Несмотря на то, что период пандемии, как и для всех моделей, выдался довольно тяжелым, поскольку все показы были отменены, Кэндис оставалась в стороне от модных онлайн-фотосессий и любого выхода на связь. Только теперь блондинка полноценно вернулась на подиум и красную дорожку, демонстрируя свои модные выходы всему миру.

Образ Кэндис Сванепул

Знаменитость надела лаконичное платье белого цвета со шлейфом от итальянского бренда Etro. Наряд этой марки модель примерила в первый день Каннского кинофестиваля. На открытие она надела бежевый комбинезон с бахромой.

Wow-эффекта от платья Кэндис достигла благодаря глубоко обнаженной спине. Очаровательное обтягивающее платье дополняли украшения от бренда Messika Paris. Модель примерила драгоценное колье, серьги и перстни с камнями.

Стилисты завязали волосы манекенщицы в пучок, а визажисты нанесли на веки золотистые тени и нарисовали губы светло-коричневой помадой.



Волшебный образ Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Волшебный образ Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Волшебный образ Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма