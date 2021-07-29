За инстаграм-страницей fashion-инфлюенсера в сети следит более 24 миллионов поклонников со всего мира. Именно поэтому Кьяра ежедневно делится фотографиями из своей жизни и показывает интересные детали в сторисах.

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В среду блондинка отправилась в одно из заведений Милана – LùBar. Блогер сделала серию кадров за столиком в ярком наряде. Как настоящая итальянка Кьяра взяла чашечку эспрессо и апельсиновый фреш.