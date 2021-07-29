За инстаграм-страницей fashion-инфлюенсера в сети следит более 24 миллионов поклонников со всего мира. Именно поэтому Кьяра ежедневно делится фотографиями из своей жизни и показывает интересные детали в сторисах.
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В среду блондинка отправилась в одно из заведений Милана – LùBar. Блогер сделала серию кадров за столиком в ярком наряде. Как настоящая итальянка Кьяра взяла чашечку эспрессо и апельсиновый фреш.
Образ Кьяры Ферраньи
В жаркое время года знаменитость выбирает легкий и комфортный наряд, который позволит коже дышать. Так, инфлюенсер надела черный бра под низ, а сверху надела розовое кимоно на завязках.
Образ дополняли широкие костюмные брюки розового цвета и трендовые сандалии на липучках от Chanel.
Кьяра может похвастаться целой коллекцией сумок от люксового бренда Hermes, поэтому часто выгуливает сумки этой марки. На этот раз она дополнила черные сандалии минималистичным аксессуаром из крокодиловой кожи.
По словам стилистов, черный цвет в аутфите должен всегда дополняться еще одним черным элементом гардероба, поэтому блогерша удачно воспользовалась модным правилом.
Не обошелся образ знаменитости без ее любимых украшений. Блондинка надела на шею немало цепочек, довершив образ браслетами и перстнями.
Яркий образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма
Яркий образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма