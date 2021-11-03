Кьяра Ферраньи стала амбассадоркой туфель Louis Vuitton, которые скоро захотят все: яркие фото

Мир моды неустанно движется вперед. После Недель моды, на которых дизайнеры представили коллекции для весенне-летнего сезона, бренды начали выпускать рекламные кампании с элементами гардероба для теплой поры года. Так, итальянская инфлюэнсерка стала амбассадоркой новой модели туфель от Louis Vuitton Archlight, за которыми совсем скоро будут "охотиться" все звезды стритстайла.

Не успели модницы намиловаться туфлями на массивной платформе в стиле Bratz от Versace, как на замену им пришла новая обувь. Креативный директор бренда Louis Vuitton Николя Жескьер представил культовый дизайн туфель французского Модного дома.

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Одна из ведущих инфлюенсерок Италии Кьяра Ферраньи стала главной героиней в рекламной съемке. В своем Инстаграме блондинка написала, что сотрудничество с таким популярным брендом было для нее настоящей мечтой.

Я всегда была большой поклонницей Louis Vuitton, и теперь могу сказать, что одно из моих желаний, когда я была маленькой девочкой, стало реальностью. Вышла моя первая рекламная кампания с Louis Vuitton,

– написала итальянка.

Съемки состоялись несколько недель назад в удивительном историческом месте Милана La Vigna di Leonardo da Vinci – винограднике, который герцог Миланский Лудовико Мария Сфорца подарил Леонардо да Винчи в 1498 году, когда он работал над картиной "Тайная вечеря".

Для презентации слингбеков Кьяра примерила дизайнерские вещи и показала, как легко можно адаптировать туфли на небольших каблуках в обычную жизнь. В такой обуви инфлюенсерка вышла на прогулку с собакой, прогулялась по городу и посидела в саду.

Туфли Louis Vuitton Archlight вышли в базовом бежевом, розовом, коричневом, зеленом и синем цвете.



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма