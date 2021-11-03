Не успели модницы намиловаться туфлями на массивной платформе в стиле Bratz от Versace, как на замену им пришла новая обувь. Креативный директор бренда Louis Vuitton Николя Жескьер представил культовый дизайн туфель французского Модного дома.

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Одна из ведущих инфлюенсерок Италии Кьяра Ферраньи стала главной героиней в рекламной съемке. В своем Инстаграме блондинка написала, что сотрудничество с таким популярным брендом было для нее настоящей мечтой.

Я всегда была большой поклонницей Louis Vuitton, и теперь могу сказать, что одно из моих желаний, когда я была маленькой девочкой, стало реальностью. Вышла моя первая рекламная кампания с Louis Vuitton,

– написала итальянка.

Съемки состоялись несколько недель назад в удивительном историческом месте Милана La Vigna di Leonardo da Vinci – винограднике, который герцог Миланский Лудовико Мария Сфорца подарил Леонардо да Винчи в 1498 году, когда он работал над картиной "Тайная вечеря".

Для презентации слингбеков Кьяра примерила дизайнерские вещи и показала, как легко можно адаптировать туфли на небольших каблуках в обычную жизнь. В такой обуви инфлюенсерка вышла на прогулку с собакой, прогулялась по городу и посидела в саду.

Туфли Louis Vuitton Archlight вышли в базовом бежевом, розовом, коричневом, зеленом и синем цвете.



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма



Кьяра Ферраньи презентовала новую обувь от Louis Vuitton / Фото с инстаграма