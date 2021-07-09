Известная итальянская блогер ведет активный образ жизни и почти ежедневно отправляется куда-то по делам. Недавно она прилетела с отдыха в Греции, а уже вчера приехала на Каннский кинофестиваль.

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Там она устроила тематический ужин. Знаменитость в мае вместе с компанией Nespresso начали сотрудничество предлагая "кофе на колесах". Открытие состоялось в Милане, где живет Кьяра. До 18 июля люди могут прийти пообедать, сделать ланч, аперитив или поужинать.

В коллекцию Nespresso x Chiara Ferragni вошли кофемашины и аксессуары Nespresso в авторском исполнении Ферраньи.

Всю концепцию кофейни блогер перенесла в Канны и пригласила на ужин ближайших знакомых. Для такого события знаменитость подобрала стильный образ.

Аутфит Кьяры Ферраньи

Инфлюенсер надела розовую юбку с глубоким вырезом, которую сочетала с желтой рубашкой с длинным рукавом. Изделие модница завязала на животе, создав таким образом расслабленный летний look.

Образ дополнили розовые сабо на фактурных каблуках, прическа мальвина и многочисленные украшения. На лице знаменитость сделала насыщенный макияж. Она подчеркнула взгляд темными тенями, которые нанесла на веки, а губы нарисовала розовой помадой.

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Кроме стильного образа популярная блогер выделилась роскошным платьем на Каннском кинофестивале. На третий день кино события светская модница появилась в летящем неоновом платье зеленого цвета со шлейфом от итальянского бренда Giambattista Valli. Образ дополнили серебряные цветы из переработанного алюминия. Ее образ дополняли две стильные косички и нежный макияж.