Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи поделилась со своей 23-миллионной аудиторией великолепными снимками. Инфлюэнсер стала главной героиней японского глянца Harper's Bazaar. Блондинка появилась на обложке глянца в особом состоянии.

Одна из самых популярных итальянских трендсеттеров Кьяра Ферраньи и ее муж, итальянский рэпер Fedez, 23 марта, стали во второй раз родителями. У 33-летней fashion-блогерши и 31-летнего исполнителя родилась дочь, которую назвали Викторией.

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Молодые родители уже месяц наслаждаются появлением младенца в их семье, поэтому в честь ее первого маленького праздника Кьяра решила показать свою особую обложку для японского глянца. На ней блогер позирует с животом на последних месяцах беременности.

На обложке глянца Ферраньи снялась в белом атласном жакете с прорезанными рукавами. Инфлюэнсер обнажила не только свой живот, но и грудь. Зону декольте довершило золотистое украшение в виде змеи от итальянского бренда Bulgari.

Кьяра предстала с привычной для себя прической и нежным макияжем. Визажисты накрасили веки золотистыми тенями, а губы светло-коричневой помадой.

Блондинка на своей странице в инстаграме показала некоторые кадры с фотосессии. Популярная итальянка надела невесомое длинное фиолетовое платье из полупрозрачной ткани. Перед объективом фотографа блогерша сидела обнажив ноги. На другом кадре можно разглядеть серебряное колье от Bulgari в виде длинной закрученной змеи.

"Принцесса змей", – подписала кадры Кьяра.

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Для другой фотографии трендсеттер также обнажилась, надев черное платье из прозрачной ткани, горловина которого была стильно украшена перьями. Будущая мамочка дочери позировала в профиль, демонстрируя свой довольно круглый живот.

Знаменитость также поделилась кадрами, на которых она примерила стильные костюмы в зеленом и сером цветах и белоснежное платье smock с оборками.

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