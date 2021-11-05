Известная инфлюенсер эпатировала в образах от Schiaparelli еще на Paris Fashion Week. Тогда она примерила прозаическую черную водолазку с золотистыми пуговицами, надев ее на голое тело, а уже потом продемонстрировала молочный свитер с золотыми накладными грудями. Но на этом итальянка не остановилась и показала еще более откровенный выход.

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4 ноября в Берлине состоялась церемония награждения GQ Woman of the Year. На светское событие знаменитость надела золотой топ-кульчугу, который воспроизводит форму и рельеф женской груди и даже пирсинг соска.

Вероятно, Кьяра умышленно появляется в таком аутфите на светских мероприятиях, поддерживая движение #freethenipples против сексуализации женских сосков.

"Увлечение частями тела распространяется на наши изделия. Создавая одежду, мы отдали дань уважения самому телу – его прекрасным скульптурным качествам и чудесным формам. Эльза Скиапарелли считала, что анатомия – это не просто источник вдохновения, а игровая площадка. Я тоже в это верю. Это сочетание остроумия и удивления – вот что определяло ее работу – надеюсь, она определяет и мою", – отметил в одном из своих интервью Даниэль Розберри, рассказывая о коллекции, основной темой которых стала грудь.

Новые фотографии инфлюенсера уже собрали в сети более миллиона лайков. Свой образ она дополнила черными брюками и пальто. Волосы она зачесала в элегантный пучок, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на темные глаза, губы звезда нарисовала персиковой помадой.



Кьяра Ферраньи совершила светский выход в топе-кольчуге от Schiaparelli



Кьяра Ферраньи совершила светский выход в топе-кольчуге от Schiaparelli



Кьяра Ферраньи совершила светский выход в топе-кольчуге от Schiaparelli