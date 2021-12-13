Кьяра Ферраньи позировала в топе и свитере с новогодним принтом: фото блогерши

Итальянская фэшн-блогер Кьяра Ферраньи в преддверии новогодних праздников публикует в сети фото, на которых демонстрирует яркие образы. В частности, продемонстрировала аутфит в тематическом топе и свитере.

Модницы в разных уголках мира вдохновляются знаменитостями. Так, в преддверии праздников девушки стремятся выглядеть безупречно, стильно, поэтому любимицы миллионов демонстрируют актуальные образы.

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Праздничный look Кьяры Ферраньи

Итальянка отправилась на зимний отдых в горы. На балконе гостиничного номера на фоне заснеженной природы устроила фотосессию.

Кьяра позировала на камеру в светлых обтягивающих джинсах. Соединила такой верх с топом на коротких бретелях и свитером молочного цвета. На наряде были зеленые, красные и желтые новогодние узоры.

Волосы блогер уложила в легкие локоны. Свой образ дополнила выразительным макияжем с блестящими коричневыми тенями на веках и блеском на губах. Из аксессуаров аутфит дополнила драгоценная подвеска.

Кьяра Ферраньи в новогодней одежде / Фото из инстаграма блогерши