Итальянский блогер Кьяра Ферраньи охотно делится со своими поклонниками в инстаграме стильными образами. Модный инфлюенсер хорошо разбирается в трендах, поэтому продемонстрировала новый модный look.

Известный итальянский блогер даже несмотря на то, что находится на 8-м месяце беременности, ведет активный образ жизни и почти ежедневно отправляется куда-то по делам. Каждый раз Кьяра покоряет сеть безупречными образами, которыми делится на своей личной странице в инстаграме.

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Инфлюенсер обнародовала фото, на котором кроме стильного образа, показала свою модель сумки Hermes. Ферраньи любит яркие наряды, поэтому выбрала аксессуар в голубом цвете.

Образ Кьяры Ферраньи

Для нового выхода знаменитость примерила рубашку в розово-голубую полоску, которую дополнила ярким розовым жилетом. Кьяра надела светло-голубые джинсы варенки, а дополнила образ любимой серой эко-шубой Max Mara и лоферами Chanel.

Белокурые волосы инфлюенсерка накрутила, а на лице сделала коричневый макияж: накрасила губы коричневой помадой, а веки – коричневыми тенями, которые подчеркнула черной подводкой.

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