Известная итальянская блогерша, которая во второй раз беременна, никак не нарадуется своему состоянию. Инфлюенсер довольно часто обнажает в инстаграме живот, а также хвастается увеличенной грудью.

С каждым днем фигура инстаграм-звезды меняется, поэтому она старается запечатлеть как можно больше моментов беременной, пишет 24 канал. На этот раз Ферраньи опубликовала новый кадр, который подчеркнул ее беременный живот. Сейчас итальянка находится на 8 месяце беременности.

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На новой фотографии Кьяра Ферраньи позировала в профиль в зеркале. Она расстегнула молочный пиджак и брюки, похваставшись упругой грудью и немалым беременным животом.

Белокурые волосы инфлюенсер оставила распущенными. На лице звездной мамочки был красивый макияж. Кьяра накрасила веки коричневыми тенями, а губы подчеркнула любимой нюдовой помадой.

Особой изюминки кадрам придали аксессуары. Блогер надела серебряные серьги и колье в форме змеи, комбинированное разными металлами. Дизайн колье лучше всего подходит для вечерних выходов.



Итальянская модница опубликовала откровенное фото / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи