Кьяра Ферраньи показала стильный вариант летнего образа: фото в розовом костюме

Итальянская фэшн-блогерша Кьяра Ферраньи чуть ли не ежедневно показывает поклонницам варианты стильных образов. Она поделилась новой серией фото, где позировала в розовом костюме, который подойдет для прогулок и романтических свиданий летом.

Наступило лето и пора менять свой гардероб. В этом сезоне актуальны яркие цвета, поэтому Ферраньи часто позирует на камеру в одежде цветов радуги, демонстрируя варианты стильных образов для жарких дней.

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Яркий look Кьяры Ферраньи

Звездная мама обнародовала серию ярких фотографий, которые сделала на фоне красивых цветов. Ферраньи изображена на снимках в лакированном костюме насыщенного розового цвета, состоящий из мини-юбки и топа с короткими рукавами. Наряд подчеркнул стройную талию соблазнительной итальянки и ее длинные ножки.

Такой look блогерша совместила с белыми кроссовками с желтыми шнурками. Дополнила аутфит многочисленными украшениями, с которыми уже появлялась на публике: браслетами, цепочками и серьгами. Волосы Кьяра уложила в фирменные локоны, а на лице сделала привычный выразительный макияж в коричневых оттенках.

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