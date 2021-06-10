Голубой "леопард" и розовые туфли: Кьяра Ферраньи показала игривый look в стиле принцессы

Итальянская инфлюэнсерка Кьяра Ферраньи только что вернулась в Милан с отдыха у побережья. На прогулку в центр города она надела красивый образ, который прекрасно подойдет для свидания.

Звезда презентовала итальянцам ее временный "кофе на колесах", где все желающие до 18 июля смогут попробовать кофе от Ферраньи на одной из площадей города.

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Мечты сбываются! Вы можете прийти сюда и пообедать, сделать ланч, аперитив или поужинать, а также сможете заказать кофе на вынос с нашими персонализированными бумажными стаканчиками,

– сообщила Ферраньи.

Кьяра добавила, что вместе с кофейной компанией она создала специальную зону для отдыха, чтобы людям было где сесть и насладиться итальянским кофе.

Образ Кьяры Ферраньи

Для особого события Кьяра Ферраньи надела миди-платье голубого цвета, главным принтом которого были леопардовые пятна с розовыми блестками. Для завершения образа она взяла сумочку собственного одноименного бренда и розовые лодочки на каблуке. Стилисты "закрутили" ее волосы в два милых пучка, а лицо подчеркнули сияющим дневным макияжем. Такой образ напоминал настоящую принцессу, которая пришла на итальянские улочки, чтобы выпить кофе.

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