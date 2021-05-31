Кьяра Ферраньи без сомнений является одной из самых популярных блогерш современности. За ее страницей в инстаграме следят почти 24 миллиона пользователей сети, которые с нетерпением ждут новые публикации.

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На днях звезда позировала на территории роскошного отеля. Кьяра сделала несколько эффектных кадров на фоне невероятно красивых растений и у бассейна.

Яркий look Кьяры Ферраньи

Любимица миллионов предстала перед камерой в элегантных черных брюках с высокой посадкой. Такой низ Ферраньи соединила с ярким атласным топом зеленого цвета, который завязала под грудью. Наряд обнажил талию блогерши, а декоративные перья на руках добавили образу особый шарм.

Такой look знаменитость соединила с черными босоножками на каблуке. Обувь была задекорированна серебристыми камнями. Среди аксессуаров образ Кьяры дополняли многочисленные браслеты, цепочки и серьги.

Волосы звездная мама уложила в легкие и красивые локоны, а на лице сделала безупречный макияж: на веки нанесла коричневые тени и черные стрелочки, а губы накрасила блестящей нюдовой помадой.

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