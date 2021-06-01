После вторых родов Кьяра Ферраньи активно щеголяет стройной фигурой в откровенной одежде. Ей удалось быстро вернуть безупречную физическую форму.

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Летний look Кьяры Ферраньи

Известная итальянка отдохнула в чрезвычайно красивой локации. Для одного из вечеров в отпуске Ферраньи выбрала красивый и соблазнительный костюм лавандового цвета, состоящий из мини-юбки и топа. Особого шарма добавляли желтые полоски и розовые пуговицы. Такой наряд прекрасно подчеркнул все формы ее тела.

Из обуви Кьяра выбрала бело-розовые кроссовки с зелеными шнурками. Завершила look многочисленными аксессуарами: браслетами, цепочками и серьгами. Волосы Ферраньи уложила в легкие локоны, а на лице сделала блестящий макияж в коричневых оттенках.

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