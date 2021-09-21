Кьяра Ферраньи надела на вечеринку откровенный кардиган, который удивил фанатов: эффектные фото

Инфлюенсер из Италии часто делится в сети с поклонниками стильным нарядом. Блондинка любит яркую одежду, поэтому минималистичные и классические аутфиты на ней увидеть просто невозможно. Недавно она продемонстрировала откровенный образ, который удивил ее поклонников.

Кьяра Ферраньи уже давно перестала быть просто блогером на просторах социальных сетей. У девушки почти 25 миллионов подписчиков и свой собственный одноименный бренд одежды.

Партнерский материал Новинка 2021 года – недорогие электрокамины с обогревом и звуком потрескивания дров Royal Sky

С 2013 года Кьяра Ферраньи входит в список 500 самых влиятельных людей в мире моды. Знаменитость часто демонстрирует на себе наряды не только своего бренда Chiara Ferragni Collection, но и отдает предпочтение многим другим люксовым брендам.

Итальянка пристально следит за трендами, поэтому знает, что в этом сезоне занимает топовые позиции. Кардиган, который представил Симон Порт Жакмю в своей осенне-зимней коллекции – весьма ограничен в своей универсальности, но его полюбили все мировые знаменитости.

Сразу после показа в кардиганах Jacquemus прогуливались супермодели Белла Хадид и Кендалл Дженнер, а недавно откровенный образ решила показать Кьяра Ферраньи.

Образ Кьяры Ферраньи

Все мировые звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex

Новые фото итальянка сделала на одной из роскошных вилл Il Sole di Ranco в Венеции. Инфлюенсер надела на празднование светло-салатовый короткий кардиган с золотой застежкой Jacquemus. Такое изделие является очень откровенным, поскольку обнажает не только грудь.

Впрочем стоит отметить, что Кьяра продемонстрировала после вторых родов идеальную фигуру, поэтому кардиган лишь подчеркнул ее плоский живот.

Образ знаменитости дополнили синие джинсы и бело-зеленые кроссовки сникерсы от ее личного бренда. Дополнили наряд неоновый плащ и сумка от Louis Vuitton.

Кьяра Ферраньи очень любит украшения , поэтому на шею она надела зеленую цепочку, а на руку – множество браслетов и часы.



Откровенный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма инфлюенсера



Откровенный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма инфлюенсера



Откровенный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма инфлюенсера