Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи часто делится в сети с поклонниками стильными нарядами. Самая известная итальянская инфлюенсерка модной индустрии уже давно перестала быть просто блогером на просторах социальных сетей. У девушки более 22 миллионов подписчиков и свой собственный одноименный бренд одежды.

С 2013 года Кьяра Ферраньи входит в список 500 самых влиятельных людей в мире моды. Кьяра – желанная гостья на всех модных событиях. Блондинка охотно носит одежду не только своего бренда Chiara Ferragni Collection, но и отдает предпочтение многим другим люксовым брендам, пишет 24 канал.

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Так, смотря на зимнюю верхнюю одежду знаменитости, можно с легкостью сказать, что популярна в этом сезоне шуба из искусственного меха Teddy Bear от Max Mara – бесспорный фаворит Кьяры Ферраньи. В зимнем арсенале блогерши преобладают пастельные оттенки.

Образ Кьяры Ферраньи

Новое фото итальянка сделала в своем роскошном доме в Милане с мужем Fedez. Для прогулки инфлюенсерка выбрала эффектный образ. Она предстала перед камерой в розовом костюме, который состоял из удлиненного кардиганата брюк-кюлот. Летний свежий оттенок костюма Ферраньи соединила со светло-коричневой эко-шубой Max Mara. Свой аутфит модница дополнила коричневой сумкой Hermes.

Образ завершил роскошный макияж в коричневых оттенках, а белокурым волосам стилисты добавили эффекта благодаря кудрявыми локонам. Рядом с инфлюенсеркой позировал ее не менее стильный муж Fedez. Певец примерил черный total look. Он надел черный свитшот, джинсы и такого же цвета пальто.



Итальянская блогерша показала эффектный образ / Фото с инстаграма Кьяры Ферраньи



Итальянская блогерша показала эффектный образ / Фото с инстаграма Кьяры Ферраньи