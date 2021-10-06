Итальянка часто любит эпатировать своим нарядом, поэтому сумела уже поразить Париж своим выходом в экстравагантной вололазке из прозрачного материала от бренда Schiaparelli. Наряд из сетки был украшен золотой фурнитурой, которая лишь частично прикрыла откровенный образ.

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5 октября инфлюенсер показала поклонникам новый монохромный образ, главной изюминкой которого стал свитер с золотой грудью из новой коллекции легендарного французского Модного дома. При создании новой коллекции осень – зима 2021-2022 – основной темой стала сюрреалистическая грудь.



Наряды из новой коллекции бренда Schiaparelli

"Восхищение частями тела распространяется на наши изделия. Создавая одежду, мы отдали дань уважения самому телу – его прекрасным скульптурным качествам и чудесным формам. Эльза Скиапарелли считала, что анатомия – это не просто источник вдохновения, а игровая площадка. Я тоже в это верю. Это сочетание остроумия и удивления – вот что определяло ее работу – надеюсь, оно определяет и мою", – отметил в одном из своих интервью Даниэль Розберри.

Образ Кьяры Ферраньи

Знаменитость надела белый вязаный свитер с короткой горловиной и золотой накладной грудью. Свой аутфит она дополнила молочными брюками и сапогами кремового оттенка. Блондинка завязала элегантный пучок, выпустив несколько прядей волос.

Серию стильных кадров инфлюенсер сделала в люксовом отеле Cheval Blanc Paris с видом на реку Сену.



Стильный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма



Стильный образ Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма