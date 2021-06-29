После вторых родов Кьяра Ферраньи быстро вернулась в свою привычную форму, поэтому демонстрирует поклонникам фотографии в купальниках и обтягивающих нарядах. Знаменитость сделала кадр в коротком платье, которое не только подчеркивает ее стройную фигуру, но и длинные ноги.

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Нежный аутфит Кьяры Ферраньи

Известная итальянка отправилась отдыхать в необычайно красивую локацию. Знаменитость остановилась в отеле, холл которого украшен фиолетовыми и зелеными гортензиями, а также розовыми пионами. На фоне цветов инфлюэнсер сделала кадр в летнем образе.

Кьяра Ферраньи выбрала розовое платье в белую клетку с открытой спиной. Блогер хорошо разбирается в стиле, поэтому не зря надела платье именно в таком цвете. В этом сезоне розовый и все его оттенки просто на пике популярности.

В своих коллекциях дизайнеры сделали ставку на нежные и романтичные оттенки, которые удачно вписываются в любые образы и сочетаются не только соло, но с другими яркими и пастельными цветами.

Нежное платье инфлюэнсер решила дополнить еще одним трендовым цветом – зеленым. Знаменитость дополнила образ сумкой Hermes. Аксессуаров от всемирно известного люксового бренда у Кьяры есть очень много разных размеров и цветов.

Летний образ итальянская модница довершила стильной прической. Блондинка заплела спереди две тоненькие косички, сделала легкие локоны и насыщенный макияж. Веки девушка нарисовала золотистыми тенями, а губы коричневым блеском для губ.

Кьяра очень любит украшения, поэтому добавила к своему образу несколько цепочек на шее и множество браслетов на руку.

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