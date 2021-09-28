Кьяра Ферраньи надела на показ Schiaparelli прозрачную водолазку без белья: впечатляющие фото

Популярная блогерша и дизайнер Кьяра Ферраньи прилетела в Париж на Неделю моды, которая стартовала вчера, 27 сентября. Инфлюенсер любит не только яркий наряд, но и эпатажный. Так, она прогулялась по улицам Парижа в прозрачной водолазке без белья.

Серию фото в откровенном наряде итальянка опубликовала в своем инстаграме, за которым следит почти 25 миллионов пользователей со всего мира. Кьяра Ферраньи является самой известной блогершей Милана, у нее есть свой собственный одноименный бренд, поэтому блондинка пристально следит за модой.

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Знаменитость посещала показы и светские мероприятия, которые проходили в Италии во время Недели моды, а теперь прилетела в Париж на шоу своих любимых брендов. Свои коллекции для весенне-летнего сезона покажут Chanel, Miu Miu и Louis Vuitton и многие другие громкие марки.

За несколько дней до показа, или перед самым началом шоу, знаменитости демонстрируют на себе образ, который полностью состоит из элементов гардероба отдельного бренда.

В знак уважения и любви к марке Schiaparelli, которую основала модельер Эльза Скиапарелли – самая большая соперница Коко Шанель, Кьяра примерила черный аутфит.

Образ Кьяры Ферраньи

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Блогер надела темно-серые брюки на высокой посадке с золотистыми пуговицами, которые дополнила черными лоферами на массивной подошве. Блондинка добавила образу wow-эффект, надев прозрачную водолазку из черной сетки на обнаженное тело. Грудь блогерша прикрыла золотистой фурнитурой, которая лишь частично прикрыла откровенный образ.

Сверху Ферранья примерила кожаную черную куртку, которую довершали броши в виде губ и уха. Аутфит дополнила черная сумка на короткой ручке, солнцезащитные очки и серебристая цепочка на шее. Знаменитость завязала волосы в хвост и распустила передние пряди.



Образ Кьяры Ферраньи в Париже / Фото из инстаграма блогерши



Образ Кьяры Ферраньи в Париже / Фото из инстаграма блогерши



Образ Кьяры Ферраньи в Париже / Фото из инстаграма блогерши