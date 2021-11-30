Недавно известная инфлюенсер Кьяра Ферраньи, за которой в инстаграме следят больше 25 миллионов пользователей со своего мира, анонсировала в своем блоге выход реалити-шоу о своей семье "The Ferragnez".

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Известно, что 8-серийный сериал выйдет в декабре на Amazon Prime Video и будет представлен в 240 странах мира. Сериал покажет повседневную жизнь итальянской семьи. Реалити-шоу начали снимать в конце 2020 года. В сериале зрители увидят важные события, которые произошли в 2021 году: вторая беременность и рождение ребенка Кьяры и участие Fedez в музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Первая премьера сериала прошла в Мадриде. Для такого важного события влюбленные супруги примеряли образы от известных брендов.

Образ Кьяры Ферраньи и Fedez

Знаменитая итальянка примерила черное велюровое платье на бретельках с глубоким разрезом на ноге. Эффектное изделие блондинка выбрала от одного из своих любимых брендов – Dior. Инфлюенсер дополнила образ черными туфлями-челноками, а волосы собрала в элегантную прическу.

Роскошный look Кьяра дополнила золотистыми серьгами, а на лицо нанесла макияж с акцентом на алую помаду на губах.

Итальянский музыкант Fedez примерил черную базовую футболку под низ и костюм от дизайнера Вирджилла Абло бренда Off-White.



Эффектный образ супругов / Фото из инстаграма инфлюенсера



Эффектный образ супругов / Фото из инстаграма инфлюенсера



Эффектный образ супругов / Фото из инстаграма инфлюенсера