Церемония бракосочетания прошла на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом. Китти Спенсер уже не первый год является амбасадором бренда Dolce&Gabbana, поэтому близкие друзья знаменитости Доменико Дольче и Стефано Габбана создали для невесты невероятные платья, в которые она переодевалась в течение дня.

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Много гостей, которые появились на девичнике во Флоренции и на свадьбе Спенсер и Льюиса также отдали предпочтение именитому бренду.

Именно на личной странице в инстаграме Dolce&Gabbana опубликовали первый кадр со свадьбы знаменитости. В сети появилась фотография, на которой Леди Китти Спенсер позировала в белом свадебном платье линии Alta Moda.

Бренд потратил почти шесть месяцев на создание свадебного платья на своей вышивальной фабрике и в миланском ателье.



Свадебные образы Китти Спенсер / Фото из инстаграма

Дизайнеры признались, что инспирацией к кружевному корсетному платью с воротником-стойкой, десятком шелковых пуговиц и "острыми" рукавами послужила Викторианская эпоха. Стилисты собрали волосы аристократки в пучок, а визажисты сделали насыщенный макияж. Ее глаза подчеркивали темные тени, а губы – коричневая помада.

На свадьбу Китти отказалась одевать диадему с бриллиантами, в которой выходили замуж не только ее мама, но и принцесса Диана в 1981 году.



Свадебные образы Китти Спенсер / Фото из инстаграма

Свадьбу племянницы принцессы Дианы, которая выросла в ЮАР, бьет все возможные рекорды роскоши: и по королевским меркам, и по голливудским, и по fashion-стандартах. Кроме основного свадебного платья блондинка красовалась еще в нескольких безупречных кутюрных изделиях от любимого бренда.

Четыре других кутюрных наряда невеста выбрала не в традиционной пастельной или кремовой гамме, а очень смелой и яркой палитре.

Первый образ – полупрозрачное голубое платье с аппликацией в цветочек. В похожем изделии на красной дорожке Каннского кинофестиваля в этом году появилась Шэрон Стоун. Атласная юбка была украшена рисунком с римскими колоннами, что напоминает о весенне-летней коллекции высокой моды (с цветочными мотивами и пейзажами итальянских городов).



Свадебные образы Китти Спенсер / Фото из инстаграма

Второе платье напоминало окружающие итальянские сады. Платье молочно-фиалкового цвета полностью украшено в шелковых лепестках. Изделие украшено рукавами-фонариками и красивым длинным шлейфом.



Свадебные образы Китти Спенсер / Фото из инстаграма

Третье платье – сочетание изумрудного и белого атласа с самой объемной юбкой. Платье дополнило массивное колье из драгоценных листьев плюща и массивного пиона в волосах.



Свадебные образы Китти Спенсер / Elle

Меньше всего известно о золотом наряде невесты. В сеть попало лишь видео из примерки, на котором можно разглядеть драгоценный лиф, украшенный вышивкой и камнями. Это изделие также перекликается с темой Ренессанса, которому и был посвящен показ коллекции Alta Moda в Флоренции.



Свадебные образы Китти Спенсер / Фото из инстаграма