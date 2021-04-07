Светская львица Ким Кардашян, которая подала документы на развод в конце февраля с Канье Уэстом, решила прорекламировать бренд своего мужа и выложила в сети фото в желтых сланцах от Yeezy. Эту обувь пользователи сравнили с сыром и чипсами.

Знаменитость опубликовала кадр в желтом костюме, состоящем из топа на тонких бретелях и приталенных лосинов. Свои длинные волосы Ким завязала в хвост.

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Выбор обуви к такому лаконичному образу несколько смутил фанатов. Часть сторонников спросили ее, почему она до сих пор надевает обувь Уэста. Некоторые даже заметили, что обувь на нее слишком большая, поэтому, вероятно, в гости к детям наведался сам Канье, а Ким просто взяла поносить его сланцы.



Ким Кардяшян надела желтые сланцы Yeezy / Фото с инстаграма



Ким Кардяшян надела желтые сланцы Yeezy / Фото с инстаграму

Фанаты Ким Кардашян увидели в кадре, выставленном знаменитостью в инстаграме все, кроме обуви. В твиттере пользователи сравнивают желтые сланцы Yeezy 450 Slides с чипсами, сыром, вафлями и даже чичароном – закуской из жареной свиной кожи.

I see no difference

el que sabe, sabe pic.twitter.com/a78G8Fg8Zf — andrea (@floresinurhair) April 5, 2021

Одна пользовательница твиттера отметила, что эта обувь вызвала у нее приступ трипофобии (страх дыр, – Fashion 24).