Ким Кардашян выпустила коллекцию с брендом Fendi: безупречные образы

Американская светская львица Ким Кардашян начала активно развивать свой бельевой бренд Skims. Ранее знаменитость привлекла к рекламной съемке голливудскую актрису Меган Фокс и свою сестру Кортни, а теперь представила коллаборацию одежды с маркой Fendi.

Итальянский Дом моды решил в этом году поэкспериментировать, поэтому вместе с брендом Versace на Неделе моды в Милане представили собственную коллекцию. Креативный директор бренда Ким Джонс создал наряды для Versace, а Донателла Версаче – для Fendi.

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В сети фанаты активно обсуждали вероятность совместной коллаборации с Ким Кардашян, знаменитость уже давно заинтриговала поклонников общим фотоснимком с Кимом Джонсом в своем инстаграме.

Недавно первые результаты творческого труда американская телезвезда показала на своей личной странице. Знаменитости создали нижнее белье, боди и колготки в фирменных оттенках Skims, украшенные логотипами обоих брендов. Моделью изделий из новой коллекции стала сама Ким Кардашян.

Fendi x Skims – первая в своем роде коллаборация, сочетающая роскошь Fendi с инновационным подходом Skims,

– написала Ким в инстаграмме.

В капсуле представлены пуховик с монограммами Fendi, черное боди с высоким воротником, бежевый комбинезон, платья-футляры длины миди и мини, кроп-топы, юбки из эластичного трикотажа и спортивные комплекты.

Известно, что лимитированная коллекция поступит в продажу 9 ноября, а приобрести ее можно будет только на сайте, созданном специально для коллаборации одежды Fendi и Skims.



Ким Кардашян создала впечатляющую коллекцию с брендом Fendi / Фото из инстаграма



Ким Кардашян создала впечатляющую коллекцию с брендом Fendi / Фото из инстаграма



Ким Кардашян создала впечатляющую коллекцию с брендом Fendi / Фото из инстаграма



Ким Кардашян создала впечатляющую коллекцию с брендом Fendi / Фото из инстаграма



Ким Кардашян создала впечатляющую коллекцию с брендом Fendi / Фото из инстаграма