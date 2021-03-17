В последнее время американская знаменитость Ким Кардашян привлекает к себе немалое внимание со стороны прессы, ведь в конце зимы светская львица подала на развод с Канье Уэстом. И пока в ее жизни продолжается бракоразводный процесс, Ким не собирается горевать, а наоборот, выходит в свет в безупречных образах

Самая известная пара США Ким Кардашян и Канье Уэст 19 февраля официально объявили о разрыве отношений. Одной из самых весомых причин разрыва пары стало биполярное расстройство Канье.

Читайте также Эльза Хоск примерила образ для празднования Дня святого Патрика: стильное фото

Позже, проблемы у супругов набрали обороты, когда Канье решил баллотироваться в президенты США. Тогда же пара решила взять перерыв и несколько месяцев пожить отдельно. Это дало свои последствия, поэтому вскоре Ким подала на развод.

Судя по ее виду, светская львица не собирается долго находиться в одиночестве, ведь уже начинает приковывать внимание мужчин своими стильными выходами.

Недавно Ким Кардашян дала первое интервью для глянца Vogue после заявления о разводе с Уэстом. Правда, о своем муже и разводе с ним Ким отдельно решила не вспоминать. На интервью светская львица пришла в волшебном белом платье, в котором затем приехала на ужин в ресторан, где ее сфотографировали папарацци.

Образ Ким Кардашян

Знаменитость надела невероятно изящное белое длинное платье в складки из эластичного материала, который подчеркнул все ее формы тела. Ким дополнила образ несколькими массивными серебряными колье, габаритными кольцами на пальцах и объемным браслетом.

Дополнила аутфит Кардашян туфлями на каблуке с треугольным носком и крошечной сумкой из металлизированной кожи.

Длинные волосы стилисты вложили в легкие локоны, а визажисты сделали невероятно красивый макияж. Ким нанесли на веки коричневые тени, которые дополнили черные длинные стрелки нарисованные лайнером, а длинные нарощенные ресницы сделали взгляд более выразительным. Губы Кардашян нарисовали ее любимой коричневой помадой и подвели карандашом.



Очаровательный образ Ким Кардашян / Copyright



Очаровательный образ Ким Кардашян / Copyright