Впервые за длительный период Ким Кардашян отказалась от наряда от бренда Balenciaga. Несколько месяцев звезда упорно игнорировала все новые тенденции и наряды из собственного гардероба и выходила в свет в глухих костюмах от креативного директора бренда Balenciaga Демны Гвасалии.

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Недавно американка запустила коллаборацию с брендом Fendi, поэтому теперь не рекламирует французский Модный дом, а собственно наряд, который она создала с Кимом Джонсом.

1 ноября издание WSJ отметило главных новаторов моды, искусства, спорта и других индустрий. Основательница марки Skims Ким Кардашян стала лауреатом премии, получив награду в номинации "Бренд-новатор2, а британский дизайнер Ким Джонс получил звание "Fashion-новатор".

На красную дорожку звезда реалити-шоу вышла в кожаном обтягивающем платье шоколадного оттенка. Лаконичное изделие из коллекции Skims & Fendi дополнили длинные перчатки и сапоги на каблуке с квадратным носком.

Светская львица надела поверх перчаток бриллиантовое кольцо и драгоценный браслет. Длинные волосы она зачесала в хвост, а на лице сделала насыщенный макияж. Красавица позировала перед камерами с эффектными коричневыми тенями на веках и матовой помадой оттенка фундука.



Удивительный образ Ким Кардашян / Фото из Getty Images