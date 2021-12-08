Ким Кардашян стала иконой стиля 2021 года по версии People's Choice Awards

В США состоялась премия People's Choice Awards. Награды вручают звездам из сферы моды, кино, музыки и телевидения. В 2021 году титул иконы стиля забрала светская львица Ким Кардашян.

Вручение премий состоялось накануне вечером, в Санта-Монике. 41-летняя Ким Кардашян, которая в этом году просто не сходила со страниц модных изданий, получила награду. Голосование проводили не судьи, а люди в интернете, поэтому именно они совместным усилием выбрали американку fashion-иконой.

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Самая модная женщина года посетила важное светское мероприятие в своем фирменном образе, в котором она буквально живет уже несколько месяцев подряд. Ким надела обтягивающий черный комбинезон с перчатками от Balenciaga, массивные серьги и солнцезащитные очки.

Похоже, между Ким и Канье Уэстом очень хорошие отношения, ведь на сцене она выразила признательность ему за то, кем она сейчас является.

Канье, спасибо тебе за то, что ты познакомил меня с миром моды,

– сказала светская львица.

На сцене красовалась знаменитость не сама. Впоследствии к ней поднялась ее мама Крис Дженнер и Хлои Кардашян. Знаменитому семейству вручили награду в номинации лучшего реалити-шоу года. Хлои пришла на премию в серебристом коротком платье с круглыми пайетками, а звездная мама Ким Кардашян выбрала велюровый красный костюм, который дополнила шарфом на шее.



Семейство Кардашян на премии People's Choice Awards / Фото из Getty Images