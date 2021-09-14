Ким Кардашян шокировала своим появлением на Met Gala в черном образе с ног до головы: фото

Светская львица Ким Кардашян упорно привлекает к себе внимание неординарным черным нарядом от Balenciaga. 14 сентября на выдающемся событии Met Gala Ким Кардашян решила в очередной раз доказать, что прятать свое тело за черным нарядом ей достаточно удобно и не приносит никакого дискомфорта.

В начале августа представитель семейства Кардашян-Дженнер появилась в черном комбинезоне на концерте Канье Уэста, сквозь который было видно только ее глаза и губы. Недавно в кожаной балаклаве и плаще ее заметили на регистрации гала-вечера в гостинице.

Партнерский материал Электрокамин против биокамина: какие устройство лучше выбрать

Такой образ пользователи восприняли не слишком положительно. Его начали сравнивать с героем "Американской истории ужасов" и "Веномом", впрочем Ким не сдается и упорно демонстрирует публике свою любовь к таким аутфитам. Стоит отметить, что ей таки удается привлекать внимание пользователей. Такой образ на Met Gala 2021 точно всем запомнится.

Образ Ким Кардашян

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" прошлась по красной дорожке в платье-чехле от бренда Balenciaga, которое полностью закрывало ее лицо. Если в предыдущем аутфите в балаклаве были открыты глаза и нос, то тут все лицо закрыла черная ткань. Платье знаменитости украшено длинным шлейфом.

Все мировые звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины

Образ завершили сапоги-чулки с острым носком черного цвета и метровый конский хвост. Западные СМИ пишут, что на такое появление Ким на светском мероприятии настаивал ее бывший муж Канье Уэст. По его словам, такой образ – это "выход за рамки традиционной моды".

Также СМИ пишут, что рядом с Ким мог позировать не Канье Уэст, как все думают, а модельер, придумавший ужасающие образы – Демна Гвасалия. Рядом с миллионершей он позировал в черном свитшоте с капюшоном и спортивных штанах, прикрыв свое лицо черной тканью.



Неординарный образ Ким Кардашян / Фото из Getty Images



Неординарный образ Ким Кардашян / Фото из Getty Images