Ким Кардашян прогулялась по вечернему Нью-Йорку в блестящей шубе от Balenciaga: эффектный образ

Американская знаменитость Ким Кардашян сейчас находится в Нью-Йорке и ежедневно попадает в объективы папарацци. Новое появление звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" поразило сеть.

Последний месяц Ким Кардашян упорно игнорирует все новые тенденции и наряды из собственного гардероба и выходит в свет в глухом костюме от креативного директора бренда Balenciaga Демны Гвасалии.

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Кажется, такими образами фанатов светской львицы уже невозможно удивить. Обтягивающий наряд черного цвета идеально сидит на знаменитости, поэтому пока Ким не только прогуливается в нем, но и поражает своим появлением светские мероприятия.

Образ Ким Кардашян

Американская миллионерша надела черный топ с драпировкой, обтягивающие леггинсы-ботфорты и длинные перчатки. Ее образ дополняла объемная шуба серого цвета с блестящими нитками. Аутфит довершили черные солнцезащитные очки и габаритная сумка вишневого цвета.

В таком эффектном выходе Ким Кардашян посетила репетицию вечернего шоу Saturday Night Live, в одном из выпусков которого она выступит в роли соведущей.



Эффектный образ Ким Кардашян​ / Фото из Getty Images

Эффектный образ Ким Кардашян / Фото из Getty Images

Уже утром на выходе из отеля знаменитость не изменила своим предпочтениям, поэтому попала в объективы фотокамер в черном наряде от дизайнера Демны Гвасалии. Она примерила кожаную бодолазку, сапоги-штаны, длинный плащ, кожаную жилетку и бейсболку.

Эффектный образ Ким Кардашян / Фото из Getty Images