Ким Кардашян празднует день рождения: лучшие обложки звезды для глянца Vogue

Американская светская львица, одна из главных героинь реалити-шоу "Семейство Кардашян" празднует день рождения. 21 октября Ким Кардашян исполнился 41 год. В особый для знаменитости день редакция Fashion 24 подготовила подборку самых известных обложек звезды для глянца Vogue.

Ким Кардашян – одна из самых знаменитых сестер клана Кардашян-Дженнер. С юных лет она находится в центре внимания, а каждый ее выход не обходится без вспышек фотокамер. Ким – кумир модниц со всего мира, а за ее жизнью в инстаграме следят почти 260 миллионов пользователей.

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За последние годы Ким стала самым влиятельным инфлюенсером. Ее приглашают на интервью, телевизионные съемки, знаменитость участвует в различных фотосессиях и снимается для обложек глянца. Fashion 24 рассказывает о знаковых обложках знаменитости для глянца Vogue.

Ким Кардашян позировала для обложки глянца в сетчатой ​​мокрой майке, под которой четко видны ее сексуальные формы. Автором обложки стал фотограф Майкл Янссон.



Ким Кардашян для обложек глянца Vogue

Для японского Vogue Ким Кардашян появилась на трех обложках, над которыми работала редактор модного отдела Анна Делло Руссо.



Ким Кардашян для обложек глянца Vogue



Ким Кардашян для обложек глянца Vogue



Ким Кардашян для обложек глянца Vogue

На испанской обложке глянца Ким Кардашян позирует без макияжа. Знаменитость отметила, что намеренно отказалась от любимого насыщенного макияжа ради модных съемок.



Ким Кардашян для обложек глянца Vogue

Американская знаменитость также снялась на обложке глянца Vogue India. На чувственных снимках звезда позирует в откровенных вечерних платьях, а также примеряет традиционный индийский наряд лехенга-главе.



Ким Кардашян для обложек глянца Vogue

Для арабского глянца телезвезда снялась в черном платье с атласным топом-корсетом с вставкой телесного цвета и длинных черных перчатках. Автором образа стал французский дизайнер Тьерри Мюглер. Стилисты дополнили образ Кардашян большими золотистыми сережками и косой ниже пояса.



Ким Кардашян для обложек глянца Vogue