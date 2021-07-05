Ким Кардашян покорила летним образом в белом топе-бандо и юбке: фото

Светская львица Ким Кардашян после скандального появления в откровенном платье в резиденции Папы Римского не перестает поражать публику образами, которые открывают значительную часть ее тела. Инфлюенсерка прогулялась по ночному Риму в топе-бандо на одно плечо и мини-юбке.

На днях на своей личной странице в инстаграме звезда обнародовала фотографии в одежде, с помощью которой она подчеркнула свой пышный бюст и тонкую талию. Ким, как всегда, выглядит безупречно, поэтому собирает под фотографией тысячи предпочтений и комментариев.

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Роскошный образ Ким Кардашян

Представительница телесемейства Кардашян-Дженнер попала в Рим именно в тот период, когда там началось настоящее лето. Именно поэтому миллионерша каждый раз появляется все в более открытых нарядах, которые позволяют ее телу свободно дышать.

Знаменитость поделилась с поклонниками серии кадров с вечерней прогулки Римом. Для выхода Ким выбрала белый комплект, состоящий из топа-бандо на одно плечо и мини-юбки.

Эффектный образ светская львица дополнила босоножками на каблуке с переплетениями до колен. Роскошный образ звезда довершила высоким хвостом и насыщенным макияжем. Несколько кадров американка сделала на испанской лестнице в Риме.

Фанаты оценили look Ким Кардашян, поэтому написали в комментариях положительные отзывы

"Фантастически выглядишь";

"Настоящая кукла Барби";

"Мое любимое место в Риме";

"Выглядишь потрясающе";

"Твой лучший образ за последнее время".



Эффектный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма



Эффектный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма



Эффектный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма