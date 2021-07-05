На днях на своей личной странице в инстаграме звезда обнародовала фотографии в одежде, с помощью которой она подчеркнула свой пышный бюст и тонкую талию. Ким, как всегда, выглядит безупречно, поэтому собирает под фотографией тысячи предпочтений и комментариев.
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Роскошный образ Ким Кардашян
Представительница телесемейства Кардашян-Дженнер попала в Рим именно в тот период, когда там началось настоящее лето. Именно поэтому миллионерша каждый раз появляется все в более открытых нарядах, которые позволяют ее телу свободно дышать.
Знаменитость поделилась с поклонниками серии кадров с вечерней прогулки Римом. Для выхода Ким выбрала белый комплект, состоящий из топа-бандо на одно плечо и мини-юбки.
Эффектный образ светская львица дополнила босоножками на каблуке с переплетениями до колен. Роскошный образ звезда довершила высоким хвостом и насыщенным макияжем. Несколько кадров американка сделала на испанской лестнице в Риме.
Фанаты оценили look Ким Кардашян, поэтому написали в комментариях положительные отзывы
- "Фантастически выглядишь";
- "Настоящая кукла Барби";
- "Мое любимое место в Риме";
- "Выглядишь потрясающе";
- "Твой лучший образ за последнее время".
Эффектный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма
Эффектный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма
Эффектный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма