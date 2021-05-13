Любовь 40-летней знаменитости к моде и одежде просто безгранична. Ким любит эпатировать своими образами публику и выбирать вещи, которые подчеркивают ее тело.

Обратите внимание Эльза Хоск показывает, с чем можно носить коричневые штаны: удачный образ

Ранее знаменитость делилась со своей 220-миллионной аудиторией не только гардеробной с одеждой, но и огромным помещением с аксессуарами и обувью.

Внимательные фанаты знаменитости увидели более 25 сумок Birkin от Hermes, которые заняли аж 4 полки, и десятки пар обуви от самых известных брендов. Увидеть Ким Кардашян в одной и той же одежде – большая редкость, поэтому светскую львицу называют иконой стиля.

В своем инстаграме, за которым следит более 220 миллионов пользователей, Ким Кардашян публикует не только сексуальные фото в купальниках, но и стильные аутфиты. В последнем посте на своей личной странице звезда показала несколько фотографий в интересном корсете и брюках клеш, которые в паре будут пользоваться большой популярностью этим летом.

Образ Ким Кардашян

Знаменитость позировала перед камерой в собственной гардеробной. Светская львица появилась в коричневом кожаном корсете и вельветовых брюках клеш. Именно такая модель сейчас очень актуальна.

На одном из кадров Ким села на свой молочный диван и показала целостный аутфит. Свой коричневый total look она дополнила минималистическими босоножками на каблуках.

На лице, как всегда, представительница телесемейства сделала насыщенный макияж. Она нарисовала веки золотистыми тенями, довершив взгляд длинными черными стрелками, губы знаменитость накрасила коричневой помадой и подвела контуры коричневым карандашом.

Довершила образ любимица миллионов массивными золотыми перстнями и большим крестом на шее.

Чтобы увидеть больше фото, листайте вправо