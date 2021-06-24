Ким Кардашян умеет удачно подчеркивать достоинства своей сексуальной фигуры. Представительница телесемейства Кардашян-Дженнер грамотно подчеркнула свои достоинства не только с помощью купальника, но и надев волшебное платье.

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Образ Ким Кардашян

40-летняя красавица примерила на себе асимметричное платье длины макси черного цвета. Недавно дизайнер выпустила моделирующее белье Skims, поэтому, вероятно, именно его она надела для придания телу стройных форм.

Ким не скрывает, что часто надевает белье своего бренда, чтобы уменьшить талию и подчеркнуть бедра. Выбор на создание моделирующего белья пал не случайно, ведь знаменитость всегда славилась любовью именно к такой фигуре.

Кардашян дополнила образ коричневыми босоножками на каблуках и массивными золотыми браслетами на руке.

Свои длинные роскошные волосы светская львица уложила в легкие локоны, а на лице сделала насыщенный макияж. Веки Ким нарисовала золотистыми тенями, сделала длинные стрелки лайнером, накрасила пухлые губы карамельной помадой, подчеркнув контур губ коричневым карандашом.

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