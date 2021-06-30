Любой выход звездной мамочки и представительницы телесемейства Кардашян-Дженнер не обходится без облегающего наряда. Красавица любит демонстрировать на публику свои прелести, поэтому подчеркнула свои формы на этот раз.

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Несмотря на то, что Ким расстается с Канье Уэстом, она не только не убирает фамилию мужа в инстаграме, но и продолжает носить наряды его марки. Так, стритстайл-фотографы сфотографировали светскую львицу на заправке в Лос-Анджелесе, когда она выходила из своего роскошного автомобиля Rolls Royce Phantom с оранжевым салоном в дубленке бренда Yeezy.

Образ Ким Кардашян

40-летняя знаменитость отправилась на светское событие в винтажном кожаном платье черного цвета от Dior длины миди. Сверху модница надела оранжевую укороченную дубленку от Канье Уэста. Зарубежные СМИ отмечают, что такую дубленку из коллекции 2016 года сейчас нигде невозможно купить.

Изделие, которое пролежало в шкафу Ким 5 лет, сейчас произвело wow-эффект на окружающих и удачно довершило образ не только под платье, но и под ее кожаный оранжевый салон люксового автомобиля.

Безупречный аутфит миллионерша дополнила минималистичной оранжевой сумкой Hermès Kelly, бежевыми босоножками и насыщенным макияжем. Золотистые тени и массивные черные стрелки сделали взгляд выразительнее, а накладные ресницы выгодно подчеркнули красоту. Контур губ светская львица обвела коричневым карандашом, а губы накрасила нюдовой матовой помадой.



Очаровательный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма

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Очаровательный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма



Очаровательный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма