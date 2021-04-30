Американская звезда опубликовала в своем личном профиле в инстаграме, за которым следят 217 миллионов пользователей, серию кадров в соблазнительном платье.

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Обольстительное изделие состояло из салатовой и голубой ткани. Очень эффектно выглядит зона талии, которую Ким обвязала салатовой шнуровкой. Светская львица сделала к такому аутфиту любимую прическу. Она завязала высокий хвост и сделала насыщенный макияж.

Ким накрасила веки черным лайнером, сделав длинные стрелки, а губы накрасила коричневой помадой. Ее туффит дополнили длинные серебряные серьги.

Реакция поклонников

Выбор такого платья очень удивил ее поклонников, ведь Кардашян часто надевает необычайные наряды, которые привлекают внимание многих.