Кепка – модный головной убор: Эльза Хоск показала, с чем ее можно стильно сочетать
Источник:инстаграм Эльзы Хоск
Манекенщица Эльза Хоск в очередной раз подготовила для своих поклонников стильные образы. Молодая мамочка на своем примере продемонстрировала, с чем можно сочетать кепку осенью в теплый период.
Кепка давно стала объектом желания всех модных девушек. Этот головной убор дополняет гардероб каждой стритстайл-звезды. Все поклонники расслабленного стиля 1990-х и спортивной эстетики могут с удовольствием внедрять кепку в осенний гардероб, поскольку носить ее можно с жакетами, тренчами, куртками и даже в сочетании с сапогами на каблуке.
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Модница Эльза Хоск часто любит дополнять свои образы бейсоблками. Манекенщица показала 2 стильных аутфита, совместив головной убор с джинсами, рубашкой и кардиганом. Варианты представленные Эльзой Хоск подойдут для теплой осени.
Образы Эльзы Хоск
"Ангел" Victoria's Secret во время первой прогулки отправилась в белом топе, который дополнил сверху серый кардиган на одной пуговице. Под низ Эльза надела трусы Celine белого цвета и довершила их джинсами на низкой посадке. Широкие светлые джинсы отделаны модными дырками на коленях.Аксессуары делают ваш образ роскошнее. Так же и электрокамины Dimplex добавляют вашему помещению изысканного стиля и уютной атмосферы. Детали на сайте dimplex-kaminy.com.ua.
Образ манекенщицы довершили белые кроссовки, коричневая сумка на плече и джинсовая кепка от Ralph Lauren.
Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели
Следующий аутфит Эльза также сформировала на основе хлопкового топа, оверсайз рубашки белого цвета и голубых джинсов. Стильный look дополнила белая бейболка от итальянского бренда Closed.