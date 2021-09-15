Кепка давно стала объектом желания всех модных девушек. Этот головной убор дополняет гардероб каждой стритстайл-звезды. Все поклонники расслабленного стиля 1990-х и спортивной эстетики могут с удовольствием внедрять кепку в осенний гардероб, поскольку носить ее можно с жакетами, тренчами, куртками и даже в сочетании с сапогами на каблуке.

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Модница Эльза Хоск часто любит дополнять свои образы бейсоблками. Манекенщица показала 2 стильных аутфита, совместив головной убор с джинсами, рубашкой и кардиганом. Варианты представленные Эльзой Хоск подойдут для теплой осени.

Образы Эльзы Хоск

"Ангел" Victoria's Secret во время первой прогулки отправилась в белом топе, который дополнил сверху серый кардиган на одной пуговице. Под низ Эльза надела трусы Celine белого цвета и довершила их джинсами на низкой посадке. Широкие светлые джинсы отделаны модными дырками на коленях.

Аксессуары делают ваш образ роскошнее. Так же и электрокамины Dimplex добавляют вашему помещению изысканного стиля и уютной атмосферы. Детали на сайте dimplex-kaminy.com.ua.

Образ манекенщицы довершили белые кроссовки, коричневая сумка на плече и джинсовая кепка от Ralph Lauren.



Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Следующий аутфит Эльза также сформировала на основе хлопкового топа, оверсайз рубашки белого цвета и голубых джинсов. Стильный look дополнила белая бейболка от итальянского бренда Closed.

Модный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели