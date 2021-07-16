Кендалл Дженнер вышла в свет с сумкой Bottega Veneta XXL, которую скоро будут носить все: фото

Популярная 25-летняя модель Кендалл Дженнер поражает сеть своими безупречными аутфитами. Знаменитость отправилась по делам в стильном образе, который дополнила габаритной сумкой Bottega Veneta, которую совсем скоро захотят купить все.

Стилисты отмечают, что гиперобъемный плетеный шопер – главный мастхев осеннего сезона. Теперь микросумки Bottega Veneta the Mini Jodie, которые носят все инфлюенсеры и Jacquemus Le Chiquito, заменят большие сумки. Удивительно, эти изделия чрезвычайно красивы, однако совершенно непрактичны.

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Кендалл Дженнер на своем примере показала, какой аутфит можно применить во время осенней прогулки и какую сумку стоит взять с собой.

Образ Кендалл Дженнер

Манекенщица надела белую футболку с красным принтом. Сверху она накинула двухцветный жакет размера оверсайз. Одна часть изделия окрашена в темно-серый цвет в тонкую полоску, другая – в светло-серый цвет в тонкую клетку.

Модель дополнила образ черными классическими штанами. Кендалл примерила черные сланцы и довершила образ объемной сумкой-тоут, которая больше в 10 раз популярной The Mini Jodie.

Знаменитость завязала волосы в крабик, выпустив несколько прядей спереди. Ее образ дополняли минималистичные серьги-кольца и черные солнцезащитные очки. Губы Кендалл нарисовала розовым блеском.



Стильный образ Кендалл Дженнер / Copyright



Стильный образ Кендалл Дженнер / Copyright



Стильный образ Кендалл Дженнер / Copyright