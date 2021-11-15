Кендалл Дженнер восхитила стильной фотосессией для глянца Vogue Germany: удивительные фотографии

Знаменитая 26-летняя американская модель Кендалл Дженнер снялась в модной фотосессии для немецкого глянца Vogue. Представительница клана Кардашян-Дженнер стала главной героиней последнего выпуска в году и украсила собой обложку глянца.

За эффектную обложку и стильную фотосессию для декабрьского номера отвечал фотограф Дэн Мартенсен. Звезда примерила наряды от Celine, Givenchy и Chanel.

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В декабрьском номере Кендалл показывает свою естественную сторону. Визажист Бенджамин Паки отвечал за непринужденный внешний вид модели.

На обложке глянца Кендалл позировала в молочной трикотажной платье с вырезами от бренда Longchamp. Редакторы издания решили показать читателям, что вязаные платья – самый популярный зимний тренд от классических силуэтов до дизайнов с вырезами.



Кендалл Дженнер снялась для Vogue Germany / Фото из инстаграма модели

Звезда также примерила черно-белый топ и синие мешковатые джинсы от Celine, купальник из эластичного трикотажа от Chanel и темно-синие стрейчевые джинсы от Louis Vuitton. Дэн Мартенсен сделал стильные кадры для Кендалл в гамаке, на пляже и даже в постели.



Кендалл Дженнер снялась для Vogue Germany / Фото из инстаграма модели



Кендалл Дженнер снялась для Vogue Germany / Фото из инстаграма модели



Кендалл Дженнер снялась для Vogue Germany / Фото из инстаграма модели



Кендалл Дженнер снялась для Vogue Germany / Фото из инстаграма модели



Кендалл Дженнер снялась для Vogue Germany / Фото из инстаграма модели