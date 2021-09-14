Успешная модель из семейства Кардашян-Дженнер в отличие от сестры Ким, не стала прикрывать свое тело, а наоборот – полностью предстала перед гостями в прозрачном платье. Впрочем наряд Кендалл вовсе не пошлый, он невероятно красив, а инкрустированные кристаллы по всей длине придают ему особый шик.

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Образ Кендалл Дженнер

Знаменитость надела платье-русалку на тонких бретелях, которую дополняли пагоны из камней. Изделие из прозрачной ткани под низом украшен бежевым корсетом и бикини. Кутюрное платье расшито тысячами кристаллов, которые сверкали под вспышками фотокамер.

Платье в зоне декольте дополнено бахромой и прозрачными перчатками кремового оттенка. Также удачным дополнением к изделию стало массивное колье на шее. Образ Кендалл Дженнер дополняли минималистичные босоножки на завязках светло-кремового цвета.

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Вполне достаточный образ модель не довершала никакими украшениями. Она причесалась в пучок, а на лице сделала нежный макияж. Визажисты подчеркнули взгляд золотистыми тенями, а губы – розовой помадой.



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото из Getty Images



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото из Getty Images